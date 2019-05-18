Девочка, появившаяся на свет в автобусе, до 18 лет будет ездить бесплатно

Во Франции на рейсе автобусной компании Flixbus (Фликсбус) из Барселоны в Брюссель родился ребёнок.

Для водителей ночного рейса всё шло как обычно до тех пор, пока в 3:30 ночи к ним не подошёл взволнованный пассажир, который сообщил, что его супруга рожает.

Первым делом водители автобуса связались с местной экстренной службой и сообщили, что будут ждать спасателей на площадке для отдыха на шоссе.

Как рассказал Лайфу один из пассажиров — русский турист, — люди в автобусе узнали о том, что рядом с ними рожает женщина, только когда водитель объявил об этом по громкой связи.

— Большинство людей спали и очень спокойно отреагировали, просто встали и вышли из автобуса, когда он остановился на обочине, — говорит очевидец.

Через пять минут подъехала пожарная машина, и спасатели скрылись в салоне. А ещё через полчаса из автобуса вышел пожарный с младенцем на руках. Новоиспечённую маму вывели под руки и увезли в ближайшую больницу Департамента Уаза.

Что удивительно, опоздание в Брюссель по расписанию составило всего 40 минут. Всё оставшееся время в пути пассажиры обсуждали удивительное событие на разных языках и гадали, как назовут новорождённую — Автобусина, мисс Фликсбус или Уаза.

Позже французские СМИ сообщили, что девочке дали имя Зенеп.

За шесть лет существования компания "Фликсбус" перевезла в Европе более 100 млн пассажиров по 300 тыс. направлениям, но с таким случаем сервис столкнулся впервые.

В качестве приятного бонуса Зенеп получила безлимитный проездной на любые автобусные маршруты до достижения совершеннолетия.