Российский Ту-154М совершил наблюдательный полёт над военными базами в США

Российский военный самолёт Ту-154М ЛК-1 в рамках Договора по открытому небу совершил наблюдательный полёт над военными базами в США. По данным "Интерфакса", он пролетел над районами таких штатов, как Арканзас, Техас, Луизиана и Миссури.

По данным СМИ, полёт над территорией Штатов длился больше семи с половиной часов. Ту-154М ЛК-1 пролетел над авиабазой Барксдейл, где расположены бомбардировщики B-52H Stratofortress, над авиабазой Уайтмен, где находятся стелс-бомбардировщики B-2 Spirit и дальние бомбардировщики B-1B Lancer.

Договор по открытому небу был подписан в 1992 году участниками ОБСЕ. Он предусматривает наблюдательные полёты над территориями других стран-участниц с целью сбора информации о военной деятельности этих государств. Ранее аналогичный полёт над Россией совершили американские военные.