Стало известно, как будут выделяться 450 тысяч многодетным семьям на ипотеку

Чтобы получить выплату, заёмщику нужно обратиться в банк и предоставить документы о соответствии условиям программы.

Денежные средства в размере до 450 тысяч рублей для погашения ипотеки многодетным семьям будут выделяться через ОА "Дом.РФ", которое принадлежит Росимуществу. Об этом говорится в проекте постановления правительства, опубликованном Минфином на портале проектов нормативно-правовых актов.

Для получения выплаты заёмщик предоставляет в банк, который выдал ипотеку, документы, подтверждающие соответствие условиям программы. Кредитная организация, в свою очередь, направляет документы в "Дом.РФ" на проверку. Там же будет приниматься решение о выдаче суммы либо отказе.

На эти цели "Дом.РФ" будет получать специальные субсидии из казны. В случае положительного решения организация переводит деньги в банк в счёт погашения ипотеки.

Ранее сообщалось, что Госдума рассмотрит законопроект о помощи многодетным семьям в погашении ипотеки.