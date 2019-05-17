В Совфеде отставку Климкина связали с уходом русофобской дипломатии Украины

Сенатор Анатолий Широков полагает, что это событие "давно решённое и наконец состоявшееся".

Член Совета Федерации Анатолий Широков прокомментировал Лайфу решение главы МИД Украины Павла Климкина покинуть пост в преддверии инаугурации избранного президента Владимира Зеленского.

— С моей точки зрения, отставка Климкина может означать, среди прочего, и отставку всей внешней политики Украины, построенной на русофобии, на презрении к правам человека. Причём к правам как собственных граждан, так и граждан других государств, — заявил Широков.

Сенатор отметил, что результаты недавнего опроса украинцев показали, что они хотят прямых переговоров с Россией. В этом смысле, по мнению Широкова, "отставка Климкина — это дело давно решённое и наконец состоявшееся".

Об уходе с поста главы МИД Украины Климкин объявил сегодня в социальных сетях. Политик намерен баллотироваться в Верховную раду.