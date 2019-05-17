Появились желающие удочерить брошенную в поликлинике девочку

Чтобы стать опекуном малышки, нужно будет в том числе пройти обучение в школе приёмных родителей.

Девочке, которую накануне неизвестная женщина бросила в поликлинике в Москве, будут искать усыновителей и опекунов, если правоохранители не найдут её родителей. Об этом на своей странице "ВКонтакте" сообщила депутат по Тимирязевскому району Москвы Юлия Галямина.

— Хорошо, что в Тимирязевском районе есть уже кандидаты в приёмные родители (чтобы им стать, надо пройти школу приёмных родителей). Будем стараться, чтобы ребёнок не попал в детский дом, — написала парламентарий.

Как сообщает "Комсомольская правда", девочку готова удочерить семья Ларисы Коляк. Недавно они купили новое жильё и полностью готовы к этому процессу.

— Мы увидели её фотографию по телевизору, такая хорошенькая девочка. У меня есть старший сын от первого брака. Во втором браке я долго не могла стать мамой, и мы думали с супругом усыновить малыша. Но вот уже нашему ребёнку 4 года. Однако останавливаться мы не собираемся, — сказала она.

Отвечая на вопрос, почему именно эта девочка, Коляк заявила, что её и супруга очень взволновала эта история. Женщина отметила, что шокирована этой историей и не понимает, как ребёнка вообще можно оставить на 5 минут.

— Не хочется, чтобы эта девочка попала в детский дом, — подчеркнула Лариса Коляк.

Напомним, что 16 мая неизвестная женщина бросила маленькую девочку в детской поликлинике на Бутырской улице в Москве. Малышке около двух лет, она практически не говорит, лишь произносит некоторые слова, в том числе на украинском языке. Ребёнок называет себя Натя, на уточняющий вопрос, зовут ли её Наташа, кивает головой. Она также интересуется, где её мать. Лайф проследил маршрут горе-родительницы.