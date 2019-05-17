Арестован пособник боевиков, профинансировавший ИГИЛ на 50 млн рублей

Черёмушкинский суд Москвы арестовал 26-летнего Георгия Гуева, который профинансировал боевиков ИГИЛ* на 50 миллионов рублей. Его отправили под стражу до 13 июля.

— Избрать меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, — огласил решение судья.

По версии следствия, Гуев с января 2015-го по май 2019 года, используя банковские карты, собрал и перечислил на счета террористов, основателя исламского фонда "Мухаджирун" Исраила Ахмеднабиева, известного по позывному Абу Умар Саситлинский (объявлен в розыск), не менее 50 миллионов рублей. За рубежом деньги обналичивались и направлялись "для подготовки и совершения преступлений террористического характера".

* Деятельность террористической организации запрещена в России по решению Верховного суда.