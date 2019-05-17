Матвиенко и Эрдоган встретились в Стамбуле

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко встретилась в Стамбуле с президентом Турции Реджепом Эрдоганом. Об этом сообщили в его пресс-службе.

Встреча состоялась во дворце Вахдеттин. На ней также присутствовали с российской стороны замспикера Совфеда Ильяс Умаханов и посол России в Турции Алексей Ерхов. Подробности по поводу переговоров не сообщаются.

Напомним, что Валентина Матвиенко находится в Турции с 15 мая. Она уже провела несколько встреч с представителями турецких властей.

13 мая телефонный разговор с Эрдоганом провёл президент РФ Владимир Путин.