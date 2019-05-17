В Росавиации подтвердили, что сгоревший SSJ-100 шёл на посадку с перегрузом

В ведомстве выяснили, что лайнер не превышал допустимую скорость во время приземления.

Сгоревший в Шереметьево Sukhoi Superjet 100 заходил на посадку с превышением максимальной массы на 1,6 тонны, но без превышения скорости. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на копию документа из Росавиации.

— К моменту входа в глиссаду* масса самолёта составляла около 42 600 килограммов, что на 1600 килограммов превышало максимально допустимую посадочную массу, — говорится в документе.

При этом самолёт снижался без существенных отклонений в скорости: 155–160 узлов (287–296 километров в час). Показатель соответствует нормам Руководства по лётной эксплуатации (для имевшихся условий скорость составляет 155 узлов).

Однако пару дней назад в СМИ появилась полная картина авиакатастрофы в Шереметьево от близких к расследованию источников. Согласно заключениям экспертов, "суперджет" садился на ВПП Шереметьево с существенным превышением скорости. Они изучили данные самописца.

Напомним, во время пожара на борту рейса Москва — Мурманск погиб 41 человек. При посадке у Sukhoi Superjet 100 подломились стойки шасси, они продавили баки лайнера, что привело к утечке керосина и последующему пожару. Тела пассажиров опознаны, была проведена молекулярно-генетическая идентификация. Семьи погибших получат выплаты в размере девяти миллионов рублей.

* Траектория полёта летательного аппарата, по которой он снижается.