В Росавиации рассказали, как действовал командир сгоревшего SSJ 100 при посадке

Командир "суперджета", который сгорел 5 мая при посадке в Шереметьево, во время аварийной посадки пытался отклонить нос воздушного судна то вверх, то вниз и прилагал для этого серьёзные усилия. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на документ Росавиации.

— Командир воздушного судна выполнил несколько знакопеременных отклонений ручкой управления с большой амплитудой, что привело к знакопеременным изменениям угла тангажа (от плюс шести градусов до минус двух), — говорится в документах ведомства.

Кроме того, в Росавиации подтвердили, что "суперджет" приземлялся с перегрузом, и пояснили, что при посадке экипаж не выпустил закрылки.

Напомним, при катастрофе "суперджета" погиб 41 человек.