Трамп предложил отменить ежегодный розыгрыш грин-карт

Он считает, что страна должна привлекать, прежде всего, специалистов с высокой квалификацией.

Новая иммиграционная реформа, план которой представил американский лидер Дональд Трамп, отменяет ежегодный розыгрыш грин-карт. Об иммиграционной реформе для Штатов сообщается на сайте Белого дома.

В лотерее грин-карт участвуют жители тех стран, эмигранты из которых почти не представлены в США. Победители получают вид на жительство с возможностью трудоустройства.

В администрации Белого дома проанализировали миграционные системы других стран и сравнили их с собственной. Оказывается, что в Канаду приезжает 63% образованных людей с особыми навыками, в Новую Зеландию — 57%, в Австралию — 68%, в Японию — 52%, а в сами Штаты только 12%.

Новые потенциальные иммигранты при условии проведения реформы будут проходить тестирование. Предпочтительными гражданами для Штатов будут молодые специалисты, имеющие востребованные навыки. Особенно если у них уже есть предложения по работе или планы по созданию бизнеса.

Трамп уже требовал изменить иммиграционную политику США. Он настаивал на закрытии программы выдачи грин-карт после того, как теракт на Манхэттене совершил мигрант из Узбекистана, выигравший вид на жительство в лотерею.