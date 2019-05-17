Стало известно, когда сработал сигнал о пожаре на борту "суперджета"

Сигнал о пожаре на борту "суперджета", в частности, во вспомогательной силовой установке, сработал за четыре секунды до остановки аварийно севшего самолёта "Аэрофлота". Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на документ Росавиации.

— В 15:30:34 зарегистрирована сигнализация о пожаре ВСУ. Остановка самолёта произошла в 15:30:38, — говорится в документе Росавиации.

Также отмечается, что двигатели лайнера работали ещё 30 секунд после остановки воздушного судна на ВПП в Шереметьево.

Как уже сообщал Лайф, 5 мая во время пожара на борту выполнявшего рейс из Москвы в Мурманск лайнера погиб 41 человек. Самолёт "Аэрофлота" совершил экстренную посадку в Шереметьево и после этого загорелся. Среди версий трагедии СКР рассматривает недостаточную квалификацию пилотов, техническую неисправность судна и погодные условия. При этом СМИ отмечают, что всё-таки следствие склоняется к версии ошибки экипажа.