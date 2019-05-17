Пока ещё действующий президент Украины стал фигурантом дела, которое завёл Киевский суд.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала новость о том, что на Украине суд открыл дело по запрету выезда из страны президента Петра Порошенко и других высокопоставленных чиновников.

— Достойное отношение к националистам: считаете, что Украина превыше всего, — будете жить там без права выезда, — написала Захарова на своей странице в "Фейсбуке".

О том, что действующему президенту Украины могут запретить выезд за пределы Незалежной Лайфу стало известно сегодня. Окружной административный суд Киева завёл дело о запрете выезда за границу на Порошенко, спикера Верховной рады, а также на премьер-министра Украины и ещё 177 чиновников.

Сегодня же стало известно об отставке замглавы Администрации Президента Украины, секретаря СНБО Украины и украинского главы МИД.