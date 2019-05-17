Замглавы Росрезерва отправили под домашний арест по делу о хищении трёх млрд

Заместителя главы Росрезерва Александра Кирюхина отправили под домашний арест. Он проходит фигурантом дела о хищении трех миллиардов рублей при госконтракте.
— Суд 16 мая избрал домашний арест в отношении Кирюхина Александра Викторовича до 20 июля 2019 года, — заявила пресс-секретарь Басманного суда Москвы Юнона Царева.
В следствии не исключают, что именно Кирюхин стал организатором хищения бюджетных средств. По предварительным данным, три миллиарда рублей были украдены при реализации контракта на поставку дизельного топлива.
Life Shot наш оперативный канал в Telegram
- Популярные
- По времени