Белоруссия приостановила транзит нефти на Украину

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Белоруссия приостановила транзит нефти на Украину

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Фото: © РИА "Новости" / Игорь Зарембо

Причиной стало отсутствие свободных резервуаров на украинской территории для откачки "грязного" топлива.

Белоруссия приостанавливает транзитные прокачки российской нефти в направлении Украины. Об этом сообщает пресс-служба концерна "Белнефтехим".

Причиной остановки транзита стало отсутствие свободных резервуаров на украинской территории для откачки "грязного" топлива, которое находится в трубопроводе. Возобновить поставки планируется в ночь на 20 мая.

В концерне отметили, что транзит в сторону Польши также не осуществляется.

Напомним, в середине апреля в Минске заявили об ухудшении качества нефти из России. Белоруссия ограничила экспорт нефтепродуктов, а также потребовала компенсацию у российской стороны. Источник загрязнения нефти был найден на участке Самара — Унеча нефтепровода "Дружба". В "Транснефти" загрязнение нефти назвали умышленным.

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