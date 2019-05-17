Белоруссия приостановила транзит нефти на Украину

Белоруссия приостанавливает транзитные прокачки российской нефти в направлении Украины. Об этом сообщает пресс-служба концерна "Белнефтехим".
Причиной остановки транзита стало отсутствие свободных резервуаров на украинской территории для откачки "грязного" топлива, которое находится в трубопроводе. Возобновить поставки планируется в ночь на 20 мая.
В концерне отметили, что транзит в сторону Польши также не осуществляется.
Напомним, в середине апреля в Минске заявили об ухудшении качества нефти из России. Белоруссия ограничила экспорт нефтепродуктов, а также потребовала компенсацию у российской стороны. Источник загрязнения нефти был найден на участке Самара — Унеча нефтепровода "Дружба". В "Транснефти" загрязнение нефти назвали умышленным.
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