Мать заявила, что её полуторагодовалой дочери в детсаду обожгли руку

За месяц пребывания в частном садике на теле крохи появилось множество ссадин и синяков.

Полуторагодовалая девочка из Ижевска пострадала в результате недосмотра воспитателей частного детского сада "Мозайка". В этом уверены её родители. За месяц пребывания в дошкольном учреждении на теле ребёнка появились ссадины и синяки. А на днях девочку забрали из садика с ожогами руки.

— Я забираю ребёнка из сада, смотрю, что у неё на пальчиках беленькие следы, не волдыри. Спрашиваю у воспитателя, а та говорит, что играла со шкафчиками, типа прищемила. На следующий день забираю, уже волдыри, — рассказала Лайфу Яна Политова.

Врачи подтвердили — это ожог. По словам мамы, садик выбирали тщательно и не ожидали, что за ребёнком там не присмотрят. Родители не скрывают, малышка очень активная. Однако именно из детского сада она возвращалась то с сильнейшей аллергией, то с шишкой на лбу или разбитой губой. Однажды девочке кто-то расцарапал лицо.

— Один воспитатель мне рассказывает историю о том, что это произошло до обеда, другой воспитатель говорит, что это произошло вечером, в общем, в показаниях путаются, — вспоминает женщина.

Молодая мама написала в социальных сетях несколько жалоб. Она ожидала увидеть слова поддержки, а встретили её критикой.

— Если родители с такими претензиями, посидите с ребёнком дома <...> Мы в этот сад ходим недавно, и нам всё нравится. <...> Тут уже вопрос к вам. Ведь в день несколько раз писали в чате, отвлекая воспитателей от их работы, и, если вам не отвечали, вы начинали скандалить, — комментируют пост в " Инстаграме ".

Руководство садика уверено, молодая мама на них клевещет. Там уже наняли адвоката и готовятся судиться.

— Все 15 человек, которые ходят [родители], против этого инцидента. <...> По поводу ожога: когда ребёнок ходил, ничего на пальцах не было. <...> Она вечером звонит и говорит о том, что у ребёнка ожог. Воспитатели растерялись и ляпнули от испуга [что шкафчиком прищемили], — заявила куратор домашнего детсада "Мозайка".

Тем временем молодая мама готовит обращение в прокуратуру.

Заметим, детские сады нередко оказываются не самыми безопасными местами для пребывания детей. Лайф рассказывал, как в Краснодаре заведующая детсадом заставила ребёнка целовать землю. А в детсадах Казани родители платят, чтобы их детей не гнобили.