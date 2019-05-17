РЭО поддержит регионы, не перешедшие на новую систему обращения с ТКО

До 1 января 2020 года все субъекты России должны утвердить территориальные схемы и программы обращения с отходами.

Российский экологический оператор (РЭО) выразил готовность оказать поддержку 12 регионам страны, которые не перешли на новую систему обращения с твёрдыми коммунальными отходами (ТКО). Об этом сообщается в пресс-релизе РЭО, поступившем в редакцию Лайфа.

Основная проблема, по словам главы РЭО Дениса Буцаева, состоит в строительстве новых инфраструктурных объектов.

— Мы отслеживаем исполнение дорожной карты, ожидаем, что в установленные регламентом сроки все регионы добьются в этом отношении успехов, — отметил он.

Буцаев добавил, что существуют две зоны — зелёная и жёлтая. Первая — это там, где приняты территориальные схемы, установлен тариф, выбран оператор и он приступил к функционированию. А вторая — где каких-то из этих элементов не хватает, но они находятся в высокой степени готовности и в самое ближайшее время приступят к работе.

Как отмечается, все субъекты России до 1 января 2020 года должны утвердить территориальные схемы и программы обращения с ТКО. Среди субъектов, которые не успели этого сделать, — Архангельская, Владимирская, Курганская, Ленинградская и Рязанская области, Забайкальский, Приморский и Хабаровский края, Республика Тыва и Еврейская автономная область, а также Москва и Санкт-Петербург.

— Несмотря на то что до крайнего срока перехода на новую систему ТКО осталось семь месяцев, РЭО призывает регионы уже сейчас серьёзно отнестись к данной задаче, — подчеркнули в РЭО.

Напомним, новая система обращения с твёрдыми коммунальными отходами начала работать в стране с 1 января этого года. Она направлена на кардинальные изменения принципа, а также механизма сбора, сортировки, переработки и утилизации мусора.