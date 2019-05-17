Вышел новый альбом группы Rammstein, который фанаты ждали 10 лет

Говорят, что седьмая пластинка может стать последней в истории культового коллектива.

Сегодня состоялась официальная премьера седьмого студийного альбома немецкой группы Rammstein. Пластинка, которую фанаты ждали десять лет, состоит из 11 композиций, в том числе нашумевшего сингла под названием Deutschland (Германия). В клипе музыканты предстали в роли узников концентрационного лагеря, за что рок-группу подвергли жёсткой критике.

Любопытно, что альбом, который также называется Rammstein, слили в Сеть ещё за два дня до официального релиза. О возможности найти пластинку в соцсетях сообщили поклонники музыкантов. Впрочем, виртуальное пространство удалось хорошенько зачистить от пиратов в считаные часы.

К слову, говорят, что седьмая пластинка может стать последней в истории группы.

Rammstein — легендарная немецкая рок-группа, которая с начала 90-х восхищает миллионы поклонников оригинальным сочетанием тяжёлых ритмов с брутальной манерой исполнения и зрелищными спецэффектами. Сами участники характеризуют свой стиль как индастриал-метал с элементами хард-рока, электронной музыки и альтернативных направлений. Подробнее о том, как создавался культовый коллектив, читайте на сайте uznayvse.ru