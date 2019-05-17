МИД Украины не стал приглашать Россию на инаугурацию Зеленского

МИД Украины не стал приглашать российскую делегацию на церемонию инаугурации избранного лидера Незалежной Владимира Зеленского, которая состоится 20 мая.

— Россия не была приглашена на это мероприятие. Мы приглашали те страны, которые являются нашими партнёрами и друзьями, — заявила спикер украинского МИД Екатерина Зеленко.

Напомним, сегодня пока ещё действующий президент Незалежной Пётр Порошенко подписал указ о подготовке церемонии инаугурации Зеленского.