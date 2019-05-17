МИД Украины не стал приглашать Россию на инаугурацию Зеленского

Читайте также

МИД Украины не стал приглашать Россию на инаугурацию Зеленского

60

Фото © РИА "Новости"

МИД Украины не стал приглашать российскую делегацию на церемонию инаугурации избранного лидера Незалежной Владимира Зеленского, которая состоится 20 мая.

Россия не была приглашена на это мероприятие. Мы приглашали те страны, которые являются нашими партнёрами и друзьями, — заявила спикер украинского МИД Екатерина Зеленко.

Напомним, сегодня пока ещё действующий президент Незалежной Пётр Порошенко подписал указ о подготовке церемонии инаугурации Зеленского.

Life Shot наш оперативный канал в Telegram

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×