Путин призвал учёных заниматься исследованиями, нацеленными на будущее

Российский лидер также гарантировал дальнейшее ритмичное финансирование экспериментальных работ.

Президент России Владимир Путин встретился в Сочи с получателями мегагрантов в сфере науки. В ходе общения глава государства призвал учёных заниматься интересными исследованиями, которые нацелены на будущее.

Во время заседания российский лидер также гарантировал дальнейшее ритмичное финансирование научных исследований, которые создают новые возможности развития.

— Источник есть определённо, и никаких проблем с финансированием не вижу, кроме одной: эти исследования должны быть интересными, нацеленными на будущее, — отметил президент.

Путин напомнил, что на базе вузов и организаций за последние два года создано 80 лабораторий мирового уровня, а в стране — 236 таких лабораторий.

Глава государства отметил необходимость сделать всё, чтобы российские учёные жили в среде родного языка и культуры, а также могли общаться с коллегами по всему миру.

— С другой стороны, наши специалисты уехали, потом возвращаются, работают на полную катушку, — отметил президент.

Ранее Путин провёл в Сочи совещание по развитию Воздушно-космических сил РФ, где планировалось обсудить "фантастическое" оружие, которое есть у России.