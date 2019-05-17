В Москве сняли на видео спасение девочки, упавшей в трубу

Для этого туда пришлось опустить мальчика, которого крепко держали несколько мужчин.

Из подземного колодца, предположительно, в парке 850-летия Москвы, неравнодушные прохожие достали провалившуюся туда девочку.

По словам очевидцев, она бежала по траве, наступила на крышку люка и затем ушла под землю. Спасать её бросились дедушка и прохожие. Люди позвонили в МЧС, однако в трубе, куда упала девочка, оказалась вода, поэтому со спасением медлить было нельзя.

Взрослые не смогли сами пролезть в трубу из-за того, что она была слишком узкая. В итоге ребёнка спас оказавшийся рядом мальчик. Он согласился вытащить девочку. К мальчику привязали ремень, спустили по трубе, а он вытащил девочку. Всё это время его держали несколько мужчин.

Ранее Лайф рассказывал о другом инциденте — в Калужской области, там 8-летний мальчик свалился в яму в лесу, однако инцидент закончился трагедией. В Испании несколько дней двухлетнего ребёнка пытались достать из стометрового колодца, однако он тоже не выжил.