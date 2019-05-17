Эрдоган заверил Матвиенко, что Турция выполнит контракт по закупке С-400

Президент Турции Реджеп Эрдоган заверил спикера Совфеда Валентину Матвиенко, что Анкара намерена выполнить контракт по закупке российских ЗРС С-400. Об этом председатель верхней палаты парламента сказала после переговоров с турецким лидером.

— Безусловно, он отметил тему С-400, сказав, что давление на Турцию оказывалось беспрецедентное, оно продолжается, но я, как президент, заявляю, что никаких изменений в этом не будет, мы будем выполнять подписанное соглашение, — привела слова Эрдогана Матвиенко.

Спикер СФ РФ добавила, что Эрдоган не видит оснований для отмены этой сделки, несмотря на все заявления Штатов.

Ранее Вашингтон заявлял о намерении окончательно исключить Анкару из договора по американским F-35, поскольку одновременное использование вооружения России и США якобы технически невозможно.