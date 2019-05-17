Бизнес-тренера Тони Роббинса заподозрили в домогательствах

Однако он всё отрицает и уверяет, что некоторые ошибки были, но он верен супруге.

Всемирно известный, собирающий стадионы поклонников бизнес-тренер Тони Роббинс оказался в центре скандала. Его обвинили в неподобающем сексуальном поведении, в том числе в домогательствах. Об этом сообщил BuzzFeed.

Журналисты в течение года собирали показания нескольких коллег и поклонниц Роббинса. Они изучали записи выступлений бизнес-тренера, а также документы.

Так, две работавшие с ним женщины рассказали, что "им показалось, будто они подверглись сексуальным домогательствам". Они якобы давали ему понять, что не хотят внимания с его стороны, однако тот настаивал. Другая коллега Роббинса рассказала, что лишилась работы, переспав с ним по взаимному согласию.

Однако Роббинс всё это отрицает. Он признаёт, что совершал некоторые ошибки, но был верен супруге.

Напомним, осенью прошлого года Роббинс выступал и в Москве. Тогда многих возмутило, что, заплатив десятки тысяч рублей за билет, они услышали от спикера только тривиальные вещи. Организация встречи при этом была не на высшем уровне.