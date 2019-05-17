Бизнес-тренера Тони Роббинса заподозрили в домогательствах

Всемирно известный, собирающий стадионы поклонников бизнес-тренер Тони Роббинс оказался в центре скандала. Его обвинили в неподобающем сексуальном поведении, в том числе в домогательствах. Об этом сообщил BuzzFeed.
Журналисты в течение года собирали показания нескольких коллег и поклонниц Роббинса. Они изучали записи выступлений бизнес-тренера, а также документы.
Так, две работавшие с ним женщины рассказали, что "им показалось, будто они подверглись сексуальным домогательствам". Они якобы давали ему понять, что не хотят внимания с его стороны, однако тот настаивал. Другая коллега Роббинса рассказала, что лишилась работы, переспав с ним по взаимному согласию.
Однако Роббинс всё это отрицает. Он признаёт, что совершал некоторые ошибки, но был верен супруге.
Напомним, осенью прошлого года Роббинс выступал и в Москве. Тогда многих возмутило, что, заплатив десятки тысяч рублей за билет, они услышали от спикера только тривиальные вещи. Организация встречи при этом была не на высшем уровне.
Life Shot наш оперативный канал в Telegram
- Популярные
- По времени