Путин выступил за создание условий для возвращения молодых учёных из-за рубежа

Также глава государства пообещал, что программу президентских грантов молодым учёным расширят.

Президент РФ Владимир Путин считает, что Россия должна создавать условия, чтобы учёные могли применять свои способности на родине. Об этом он заявил на сегодняшней встрече в Сочи с получателями мегагрантов.

— Нам нужно делать сейчас всё, чтобы люди жили всё-таки в среде своего родного языка и своей родной культуры. И могли бы общаться с коллегами по всему миру, имея основным местом своего пребывания свою родину, — сказал Путин.

Миграция россиян, которые предпочитают работать за границей, действительно существует, отметил президент. Однако в таком опыте есть и положительные стороны, если учёные, получив опыт за рубежом, возвращаются работать в Россию.

Также президент пообещал, что программу президентских грантов молодым учёным расширят. Ею смогут воспользоваться и те, кто учится на магистратуре.

— Посчитаем, определим источник и сделаем это в ближайшее время, — сказал Путин.

Также президент во время встречи призвал учёных заниматься исследованиями, нацеленными на будущее. Дальнейшее финансирование, как сообщал Лайф, российский лидер гарантировал.