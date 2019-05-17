Путин выступил за создание условий для возвращения молодых учёных из-за рубежа

Президент РФ Владимир Путин считает, что Россия должна создавать условия, чтобы учёные могли применять свои способности на родине. Об этом он заявил на сегодняшней встрече в Сочи с получателями мегагрантов.
— Нам нужно делать сейчас всё, чтобы люди жили всё-таки в среде своего родного языка и своей родной культуры. И могли бы общаться с коллегами по всему миру, имея основным местом своего пребывания свою родину, — сказал Путин.
Миграция россиян, которые предпочитают работать за границей, действительно существует, отметил президент. Однако в таком опыте есть и положительные стороны, если учёные, получив опыт за рубежом, возвращаются работать в Россию.
Также президент пообещал, что программу президентских грантов молодым учёным расширят. Ею смогут воспользоваться и те, кто учится на магистратуре.
— Посчитаем, определим источник и сделаем это в ближайшее время, — сказал Путин.
Также президент во время встречи призвал учёных заниматься исследованиями, нацеленными на будущее. Дальнейшее финансирование, как сообщал Лайф, российский лидер гарантировал.
Life Shot наш оперативный канал в Telegram
- Популярные
- По времени