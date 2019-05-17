Проигрыш Порошенко на выборах довёл Юнкера до слёз

По крайней мере, так утверждает бывший заместитель главы администрации украинского лидера.

Бывший замглавы администрации Порошенко Константин Елисеев заявил, что председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер расплакался на встрече с пока ещё действующим президентом Незалежной. Елисеев утверждает, что причиной стал проигрыш на выборах и уход Порошенко с поста лидера Украины.

— Он очень расчувствовался, скажу честно, он даже начал плакать. Ему тоже стало грустно. Как он сказал, за пять лет они почти сроднились, — заявил Елисеев телеканалу "Прямой".

Он добавил, что это произошло во время визита Порошенко в Брюссель, когда Юнкер позвал украинского главу к себе в кабинет.

Как уже рассказывал Лайф, ещё один интересный случай произошёл на встрече украинского президента и председателя Еврокомиссии. Юнкер похлопал Порошенко по затылку, когда благодарил того за орден Ярослава Мудрого.