В Перми затопило "Счастье не за горами"

В Перми почти ушёл под воду знаменитый на всю Россию арт-объект "Счастье не за горами". Об этом сообщает URA.RU.
Буквы установлены на набережной Камы. Вода в реке сильно поднялась и уже плещется совсем рядом с надписью, хотя прежде к ней можно было легко подойти.
— Только вплавь, — комментируют местные жители.
Уровень воды в Каме поднялся, так как 14 мая на местной ГЭС были открыты все затворы плотины.
Ранее эта надпись подвергалась вандализму. Её превратили в "Сметь не за горами".
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