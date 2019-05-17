В Перми затопило "Счастье не за горами"

Читайте также

В Перми затопило "Счастье не за горами"

372

Фото: ura.ru

На местной ГЭС были открыты все затворы плотины, и вода в Каме сильно поднялась.

В Перми почти ушёл под воду знаменитый на всю Россию арт-объект "Счастье не за горами". Об этом сообщает URA.RU.

Буквы установлены на набережной Камы. Вода в реке сильно поднялась и уже плещется совсем рядом с надписью, хотя прежде к ней можно было легко подойти.

<p>Фото: ura.ru</p>

Только вплавь, — комментируют местные жители.

Уровень воды в Каме поднялся, так как 14 мая на местной ГЭС были открыты все затворы плотины.

Ранее эта надпись подвергалась вандализму. Её превратили в "Сметь не за горами".

Life Shot наш оперативный канал в Telegram

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×