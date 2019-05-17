Врио главы Санкт-Петербурга Александр Беглов поручил увеличить надбавки учителям за классное руководство. Он отметил, что именно от классных руководителей зачастую зависит то, с каким настроением дети приходят в школу.

— Призвание, долг — это красивые и правильные слова, но результат вашей работы должен отражаться и на зарплате, — заявил Беглов в Академии талантов, где прошёл Бал классных руководителей.

Поручение о выплатах Беглов дал Комитету по образованию и Комитету финансов. Ожидается, что уже с 1 сентября учителям за классное руководство будет установлен повышающий коэффициент.