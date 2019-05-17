Беглов поручил увеличить надбавки учителям за классное руководство

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Беглов поручил увеличить надбавки учителям за классное руководство

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Фото: © РИА "Новости" / Евгений Епанчинцев

Врио главы Санкт-Петербурга Александр Беглов поручил увеличить надбавки учителям за классное руководство. Он отметил, что именно от классных руководителей зачастую зависит то, с каким настроением дети приходят в школу.

Призвание, долг — это красивые и правильные слова, но результат вашей работы должен отражаться и на зарплате, — заявил Беглов в Академии талантов, где прошёл Бал классных руководителей.

Поручение о выплатах Беглов дал Комитету по образованию и Комитету финансов. Ожидается, что уже с 1 сентября учителям за классное руководство будет установлен повышающий коэффициент.

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