Завершена работа над правовой базой для легализации мусорных полигонов

Как отмечается, мера направлена на то, чтобы сдержать рост цен и своевременный вывоз отходов.

Минприроды завершило работу над правовой базой для легализации полигонов, которые не получили лицензии, но необходимы регионам для вывоза отходов. Об этом заявил замминистра природных ресурсов и экологии России Владимир Логинов.

По словам Логинова, соответствующий приказ должен выпустить Минюст. В документе говорится об использовании ещё в течение четырёх лет мест размещения отходов по спискам, которые будут утверждаться регионами и впоследствии регистрироваться в ведомстве.

Мера направлена на то, чтобы сдержать рост цен и обеспечить своевременный вывоз отходов, так как в ряде субъектов РФ на момент запуска "мусорной" реформы лицензированные свалки либо находились в отдалённых местах, либо отсутствовали.

Напомним, новая система обращения с твёрдыми коммунальными отходами начала работать в стране с 1 января этого года. Она направлена на кардинальные изменения принципа, а также механизма сбора, сортировки, переработки и утилизации мусора.

Также сообщалось, что Российский экологический оператор (РЭО) выразил готовность оказать поддержку 12 регионам страны, которые не перешли на новую систему обращения с твёрдыми коммунальными отходами (ТКО).