В Северодвинске задержали мужчину, стрелявшего из окна своей квартиры

67-летний житель города ранил автомобилиста. Теперь стрелка проверят в том числе на адекватность.

Бойцы спецподразделений Росгвардии по горячим следам задержали в Северодвинске подозреваемого в покушении на убийство.

Утром 16 мая во дворе многоэтажки в Северодвинске прогремел выстрел. Предполагается, что 67-летний мужчина взял охотничье ружьё и выстрелил во двор. В результате был ранен 68-летний автомобилист. Сейчас он находится в больнице.

Подозреваемого сразу вычислили. Однако он забаррикадировался в квартире и отказался сдать оружие. Для переговоров вызвали его родственника. Мужчина открыл ему дверь, и в этот момент в квартиру ворвались росгвардейцы.

Отметим, что сейчас оружие изъято. Также назначена экспертиза, в том числе судебно-медицинская и психолого-психиатрическая.

А накануне стало известно о жителе Омской области, который застрелил приятеля за критику нового ружья. Лайф рассказывал, что между друзьями перед этим завязалась ссора.