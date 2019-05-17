В аэропорту Праги столкнулись два самолёта

Два самолёта Boeing 737-800 авиакомпании Smartwings, которые должны были вылетать в Фуншал (остров Мадейра) и Монастир (Тунис), столкнулись в аэропорту Праги во время руления. Об этом сообщили в воздушной гавани.
Инцидент произошёл до того, как воздушные судна выехали на взлётно-посадочную полосу.
— Крылья лайнеров соприкоснулись. Никто из находившихся на борту не пострадал, — говорится в сообщении.
Всего на двух самолётах находилось 278 пассажиров. Они улетели на других лайнерах, которые выделил авиаперевозчик.
Ранее сообщалось, что лайнер авиакомпании "Россия" вынужденно сел в аэропорту Краснодара.
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