Лазарев не повёлся на провокацию с вопросами об Украине

Журналист Би-би-си поинтересовался у российского артиста, как он себя чувствует, оставшись без голосов украинцев.

Сергей Лазарев активно готовится к финальному выступлению на Евровидении, которое состоится 18 мая в Тель-Авиве. Помимо репетиций в программе у фаворита конкурса насыщенное общение с прессой. Иногда певцу приходится уворачиваться от провокаций со стороны СМИ. Так, корреспондент Би-би-си Бен Тавенер попытался узнать у Лазарева, будет ли он скучать по Украине, которая в этом году отказалась от участия в конкурсе после скандала на отборочном туре. "А точнее, по их (украинцев) голосам", — уточнил в своём вопросе журналист.

Отметим, что творческая жизнь Сергея Лазарева действительно тесно связана с соседней страной. Несколько лет назад он даже сидел в жюри украинского "Голоса", а певица Maruv, которая в этом году должна была представлять Незалежную на Евровидении, даже была в его команде.

Тем не менее Лазарев на провокацию не поддался.

Российский исполнитель откровенно рассказал, что был разочарован исходом ситуации с украинским нацотбором, в котором должна была принять участие его подопечная на "Голосе". Он также подчеркнул, что Украина всегда посылает на конкурс достойных участников, которые показывают на сцене классное шоу, поэтому российский певец испытал сожаление, узнав, что в этот раз Евровидение пройдёт без этой страны.

— Опять политика влезает, опять политика пытается ставить условия и рамки. Очень многие уже устали, что политика постоянно в это всё вмешивается, ведь Евровидение — это праздник, который должен всех объединять, — рассуждает Лазарев в интервью Би-би-си.

Артист подчеркнул, что этот песенный конкурс был создан после Второй мировой с очень важной миссией — ради объединения стран. Но некоторые об этом давно позабыли и пытаются использовать любой повод ради скандала.

— Мы здесь для музыки — так давайте заниматься музыкой, — призвал артист.

К слову, ничто так не показывает любовь к исполнителю, как народное творчество, ему посвящённое. А Сергея Лазарева у нас просто обожают, особенно если судить по лентам соцсетей. Не успел Серёжа допеть последнюю ноту в полуфинале Евровидения, как "Твиттер" взорвался мемами, ставшими реакцией на слишком драматичный номер. Здесь Лайф отобрал для вас самые смешные и жизненные примеры.