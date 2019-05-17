Сенатор напророчил Порошенко место в камере Вышинского

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Сенатор напророчил Порошенко место в камере Вышинского

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Пётр Порошенко. Фото: © РИА "Новости"

Парламентарий уверен, что россиянам не безразлична судьба близкого славянского народа, а у Зеленского есть шанс восстановить отношения между двумя странами.

По словам члена Совета Федерации Игоря Морозова отставка высокопоставленных украинских чиновников связана с тем, что в них больше не заинтересованы их американские кураторы. В беседе с Лайфом сенатор выразил уверенность, что пока ещё действующий президент Украины Пётр Порошенко окажется в тюрьме.

Совершенно очевидно, что американцы открестились от своих ставленников, которые выполнили свою задачу. Отработанный материал никогда не ценился в Белом доме. Точно так же они поступили и с Саакашвили. До этого были другие марионетки, — заявил сенатор.

Морозов уверен, что генеральный прокурор Луценко и суды Киева начнут возбуждать и вести одно за другим коррупционные дела. И тогда то, что происходило за последние пять лет, станет явным.

Сейчас мы увидим на примере Порошенко, что такое работа современного холуя на дядю Сэма. Это очень серьёзный урок, из которого должен делать свои выводы Зеленский. И если он пришёл на волне протестного голосования, но у него есть все шансы, чтобы выправить на Украине ту ситуацию, в которую загнал её Порошенко со своей командой, — высказался Морозов.

Сенатор уверен, что российские власти готовы взаимодействовать на дипломатическом, на парламентском уровне с командой Зеленского. А у избранного президента есть шанс восстановить российско-украинские отношения.

Я даже не исключаю здесь влияние в этом вопросе Коломойского, который вспомнит всё, что сделал в ущерб его бизнесу и имиджу Порошенко. Поэтому в эту камеру, где сейчас сидит Кирилл Вышинский, будет посажен Порошенко, — сказал Игорь Морозов.

Ранее Лайф рассказывал, что Александр Турчинов подал в отставку с поста секретаря СНБО Украины. Также о своей отставке заявил глава МИД страны Павел Климкин. Сегодня же в Киеве завели дело о запрете выезда с Украины для Петра Порошенко.

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