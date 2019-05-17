Сенатор напророчил Порошенко место в камере Вышинского

Парламентарий уверен, что россиянам не безразлична судьба близкого славянского народа, а у Зеленского есть шанс восстановить отношения между двумя странами.

По словам члена Совета Федерации Игоря Морозова отставка высокопоставленных украинских чиновников связана с тем, что в них больше не заинтересованы их американские кураторы. В беседе с Лайфом сенатор выразил уверенность, что пока ещё действующий президент Украины Пётр Порошенко окажется в тюрьме.

— Совершенно очевидно, что американцы открестились от своих ставленников, которые выполнили свою задачу. Отработанный материал никогда не ценился в Белом доме. Точно так же они поступили и с Саакашвили. До этого были другие марионетки, — заявил сенатор.

Морозов уверен, что генеральный прокурор Луценко и суды Киева начнут возбуждать и вести одно за другим коррупционные дела. И тогда то, что происходило за последние пять лет, станет явным.

— Сейчас мы увидим на примере Порошенко, что такое работа современного холуя на дядю Сэма. Это очень серьёзный урок, из которого должен делать свои выводы Зеленский. И если он пришёл на волне протестного голосования, но у него есть все шансы, чтобы выправить на Украине ту ситуацию, в которую загнал её Порошенко со своей командой, — высказался Морозов.

Сенатор уверен, что российские власти готовы взаимодействовать на дипломатическом, на парламентском уровне с командой Зеленского. А у избранного президента есть шанс восстановить российско-украинские отношения.

— Я даже не исключаю здесь влияние в этом вопросе Коломойского, который вспомнит всё, что сделал в ущерб его бизнесу и имиджу Порошенко. Поэтому в эту камеру, где сейчас сидит Кирилл Вышинский, будет посажен Порошенко, — сказал Игорь Морозов.

Ранее Лайф рассказывал, что Александр Турчинов подал в отставку с поста секретаря СНБО Украины. Также о своей отставке заявил глава МИД страны Павел Климкин. Сегодня же в Киеве завели дело о запрете выезда с Украины для Петра Порошенко.