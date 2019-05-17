Экс-спикер Рады допустил, что Украина исчезнет через пять лет

Он считает, что у страны нет ресурсов на продолжение вооружённого противостояния на востоке.

Бывший председатель Верховной рады Владимир Литвин заявил, что, если конфликт в Донбассе не будет разрешён, Украина перестанет существовать через пять лет.

— Если он не завершится за пять лет полномочий президента, то, я думаю, можно сказать, что Украины не будет, — сказал Литвин в интервью телеканалу NewsOne.

Он считает, что Владимир Зеленский на посту президента должен как можно быстрее решить эту проблему, причём путём диалога. Литвин призвал избранного главу государства не заниматься пустыми речами, которые только продлят конфликт.

По его мнению, у Украины просто нет ресурсов, чтобы продолжать вооружённый конфликт в Донбассе. А народ при этом хочет только мира.

А вот пока ещё действующий президент Украины Пётр Порошенко посоветовал преемнику следовать по его пути. Зеленский займёт кресло 20 мая.