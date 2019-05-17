Экс-депутат парламента Чечни погибла в ДТП в Краснодарском крае

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Экс-депутат парламента Чечни погибла в ДТП в Краснодарском крае

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Фото: grozny-inform.ru

Кроссовер Toyota Highlander, где она была пассажиркой, врезался в попутно следующий китайский фургон "Тата".

В Краснодарском крае в результате автомобильной аварии погибла экс-депутат парламента Чечни Вера Дерябина.

Как стало известно Лайфу, авария произошла на 102-м километре федеральной трассы "Кавказ". Водитель Toyota Highlander врезался в попутно следующий китайский фургон "Тата".

74-летняя Вера Дерябина находилась на месте пассажира и скончалась. Водитель "тойоты", 34-летний Алки А. от госпитализации отказался.

Нужно отметить, что Вера Дерябина была учительницей первого президента республики Ахмата Кадырова, а также его сына, нынешнего чеченского лидера Рамзана Кадырова.

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