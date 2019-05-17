Экс-депутат парламента Чечни погибла в ДТП в Краснодарском крае

В Краснодарском крае в результате автомобильной аварии погибла экс-депутат парламента Чечни Вера Дерябина.
Как стало известно Лайфу, авария произошла на 102-м километре федеральной трассы "Кавказ". Водитель Toyota Highlander врезался в попутно следующий китайский фургон "Тата".
74-летняя Вера Дерябина находилась на месте пассажира и скончалась. Водитель "тойоты", 34-летний Алки А. от госпитализации отказался.
Нужно отметить, что Вера Дерябина была учительницей первого президента республики Ахмата Кадырова, а также его сына, нынешнего чеченского лидера Рамзана Кадырова.
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