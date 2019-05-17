В Forbes сравнили огромные премии топ-менеджеров российских компаний

25 лидеров рейтинга в общей сложности на выплату руководству потратили 54,5 млрд рублей.

Российский Forbes составил рейтинг компаний с наибольшими премиями для топ-менеджмента за 2018 год. Лидером по выплатам вознаграждений оказалась компания "Норникель".

При анализе журналисты смотрели на годовые отчёты 100 компаний с самой большой по итогам 2018 года капитализацией. Как пишет издание, в подсчётах учитывали зарплаты, бонусы и премии по итогам работы за год.

В итоге выяснилось, что 25 самых щедрых компаний в общей сложности на выплаты руководству бонусов потратили 54,5 млрд рублей.

На пятом месте оказался ВТБ. Там 24 сотрудникам назначили премии в 3,7 млрд рублей. На четвёртом месте — "Роснефть" (чуть больше 4 млрд рублей 17 управленцам). Бронза — у "Газпрома" (4,3 млрд рублей 17 сотрудникам). Второе место — Сбербанк (почти 4,4 млрд руб. 18 сотрудникам).

Золото досталось "Норникелю". Там, по данным издания, 23 сотрудника заработали премий на общую сумму 6,8 млрд рублей. А на выплаты за 2017 год было выделено чуть больше 6 млрд рублей.

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