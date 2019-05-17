"Аэрофлот" объяснил, почему на горевшем "суперджете" не были выпущены закрылки

В компании заверили, что в сложившихся обстоятельствах экипаж просто не мог добиться их выпуска.

В авиакомпании "Аэрофлот" объяснили, почему на горевшем в Шереметьево "суперджете" не были выпущены закрылки. Там заявили, что вины экипажа в этом нет.

Как отмечается в заявлени компании, при посадке закрылки были в положении, которое соответствовало процедуре. Сначала должен был включаться реверс, и только затем уже — выпускаться интерцепторы, или закрылки.

— Поэтому, ввиду отсутствия устойчивого пробега, выпуск интерцепторов был невозможен. Необходимо добавить, что требования к нормам лётной годности для сертификации самолётов составлены таким образом, чтобы при любом развитии событий предотвратить ухудшение ситуации до катастрофической, — заявили в компании.

Поэтому информация о том, что это экипаж не выпустил закрылки, тем самым нарушив процедуру посадки, "является неверным толкованием документа Росавиации".

В компании подчеркнули, что распространённый сегодня документ этого ведомства не содержит выводов об ошибках экипажа. Они будут сделаны только по результатам расследования.

— Любые иные прозвучавшие в ряде СМИ "выводы" являются инсинуацией, не соответствующей в том числе журналистской этике, — заявили в "Аэрофлоте".

Напомним, 5 мая во время пожара на борту выполнявшего рейс из Москвы в Мурманск лайнера погиб 41 человек. Самолёт "Аэрофлота" совершил экстренную посадку в Шереметьево и после этого загорелся. Среди версий трагедии СКР рассматривает недостаточную квалификацию пилотов, техническую неисправность судна и погодные условия.