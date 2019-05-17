Клип Лазарева попал в топ-5 по просмотрам на канале Евровидения

Лидером оказался ролик представительницы Мальты, на втором и третьем местах находятся артисты из Нидерландов и Италии.

Видеоклип на песню Scream Сергея Лазарева, представляющего Россию на Евровидении-2019, попал в пятёрку самых просматриваемых роликов на YouTube-канале конкурса.

Клип Лазарева посмотрели 3,314 миллиона раз.

Отмечается, что лидером по количеству просмотров стал клип представительницы Мальты Микелы Паче на песню Chameleon, его просмотрели 9,3 миллиона раз.

На втором месте оказался певец из Нидерландов Дункан Лоуренс с синглом Arcade, его посмотрели 9,2 миллиона раз, на третьем — итальянский исполнитель Мамуд с композицией Soldi, набравший 4,2 миллиона просмотров.

Напомним, Сергей Лазарев прошёл в финал Евровидения, который состоится 18 мая. Он будет выступать в первой части конкурса под пятым номером.