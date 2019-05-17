В США вора поймали по фотографии кинозвезды

Снимок актёра загрузили в систему распознавания лиц, и преступника удалось задержать.

Полиция города Нью-Йорка смогла поймать мужчину, укравшего пиво, благодаря фотографии всемирно известного актёра Вуди Харрельсона, сообщает AP.

По данным агентства, кадры с камеры видеонаблюдения в магазине оказались нечёткими, поэтому они не могли помочь в поиске преступника. Однако правоохранители заметили схожесть вора с Харрельсоном и использовали его фотографию в системе распознавания лиц. В итоге удалось обнаружить несколько совпадений и поймать преступника.

Харрельсон известен ролями в таких фильмах, как "Звёздные войны", "Три билборда на границе Эббинга, Миссури", "Голодные игры".

В Челябинске тоже удалось поймать преступника необычным способом, там на помощь пришёл огромный рыжий кот.