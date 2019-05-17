Google предсказала победителя Евровидения

По аналогичной методике IT-гигант верно назвал победителей музыкального конкурса в 2017 году.

На основе поисковых запросов пользователей Google представила рейтинг вероятных победителей музыкального конкурса Евровидение-2019. Согласно полученным данным, первым станет представитель Франции Билал Хассани. А Сергей Лазарев из России займёт третье место.

— Уже сегодня вы можете узнать, кто выиграет, по версии пользователей Google. Если бы баллы начислялись странам за то, насколько активно их участников ищут жители других стран, Россия получила бы третье место, — заявили в компании.

Между Хассани и Лазаревым, согласно поисковым запросам, окажется представитель Исландии. Также в пятёрке будут исполнители из Нидерландов и Белоруссии.

На шестой строке должен оказаться исполнитель из Кипра, на седьмой — из Швейцарии. Далее следуют исполнители из Италии, Сан-Марино и Сербии.

Ранее Лайф сообщал, что клип Лазарева попал в топ-5 по просмотрам на канале Евровидения. Финал музыкального конкурса должен состояться завтра, 18 мая.