Зеленский пригласил народ в парк перед инаугурацией

По словам избранного президента Украины, он хотел бы дать присягу перед гражданами страны, но по регламенту это невозможно.

Избранный президент Украины Владимир Зеленский пригласил сограждан на личную встречу в Мариинском парке перед инаугурацией. Об этом он рассказал в " Фейсбуке ".

— Дорогие украинцы! Я очень хотел бы принести президентскую присягу перед вами, глядя народу в глаза. Но, к сожалению, по регламенту это произойдёт в зале Верховной рады перед депутатами, — написал Зеленский.

Он заявил, что приглашает всех желающих в Мариинский парк утром 20 мая, откуда затем направится в Верховную раду. Зеленский добавил, что в парке разместят большие экраны, которые будут транслировать инаугурацию.

Напомним, ранее действующий президент Украины Пётр Порошенко подписал указ о проведении инаугурации 20 мая, в понедельник. Дата вызвала волну возмущений в штабе Зеленского, поскольку будний день неудобен для жителей и гостей Киева.