МИД России назвал ущербной линией новые санкции США

Российские дипломаты отметили, что Москва не собирается оставлять этот выпад без ответа.

Введение новых санкций США, в том числе против специального отряда быстрого реагирования "Терек" и пятерых россиян, — ущербная и контрпродуктивная линия, которая не даёт выводить двусторонние отношения из тупика, говорится в комментарии МИД РФ, размещённом на сайте ведомства.

МИД указывает, что этот "враждебный шаг" американцы предприняли всего через два дня после визита в Россию государственного секретаря США Майка Помпео.

— Там как будто спешат свести на нет позитивную тональность прошедших переговоров и самим себе доказать собственную антироссийскую заряженность, — отмечается в заявлении.

Кроме того, дипломаты подчеркнули, что Москва не намерена оставлять без ответа этот выпад Вашингтона.

— Разумеется, не оставим без ответа этот выпад против российских граждан. Властям США стоит задуматься, что их конфронтационное поведение не принесёт пользы. Оно лишь ведёт к повышению напряжённости в мире, — уточняется в комментарии.

Накануне стало известно, что Минфин США на основании акта Магнитского внёс в список санкций чеченский спецотряд "Терек" и пятерых россиян, в том числе командира отряда Абузайда Висмурадова.

По мнению главы Чечни Рамзана Кадырова, это говорит о страхе Вашингтона перед республикой, а пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, на чём будет основываться ответ.