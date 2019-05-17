МИД России назвал ущербной линией новые санкции США

Введение новых санкций США, в том числе против специального отряда быстрого реагирования "Терек" и пятерых россиян, — ущербная и контрпродуктивная линия, которая не даёт выводить двусторонние отношения из тупика, говорится в комментарии МИД РФ, размещённом на сайте ведомства.
МИД указывает, что этот "враждебный шаг" американцы предприняли всего через два дня после визита в Россию государственного секретаря США Майка Помпео.
— Там как будто спешат свести на нет позитивную тональность прошедших переговоров и самим себе доказать собственную антироссийскую заряженность, — отмечается в заявлении.
Кроме того, дипломаты подчеркнули, что Москва не намерена оставлять без ответа этот выпад Вашингтона.
— Разумеется, не оставим без ответа этот выпад против российских граждан. Властям США стоит задуматься, что их конфронтационное поведение не принесёт пользы. Оно лишь ведёт к повышению напряжённости в мире, — уточняется в комментарии.
Накануне стало известно, что Минфин США на основании акта Магнитского внёс в список санкций чеченский спецотряд "Терек" и пятерых россиян, в том числе командира отряда Абузайда Висмурадова.
По мнению главы Чечни Рамзана Кадырова, это говорит о страхе Вашингтона перед республикой, а пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, на чём будет основываться ответ.
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