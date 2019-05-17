МИД России назвал ущербной линией новые санкции США

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МИД России назвал ущербной линией новые санкции США

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Фото: © РИА "Новости" / Максим Блинов

Российские дипломаты отметили, что Москва не собирается оставлять этот выпад без ответа.

Введение новых санкций США, в том числе против специального отряда быстрого реагирования "Терек" и пятерых россиян, — ущербная и контрпродуктивная линия, которая не даёт выводить двусторонние отношения из тупика, говорится в комментарии МИД РФ, размещённом на сайте ведомства.

МИД указывает, что этот "враждебный шаг" американцы предприняли всего через два дня после визита в Россию государственного секретаря США Майка Помпео.

Там как будто спешат свести на нет позитивную тональность прошедших переговоров и самим себе доказать собственную антироссийскую заряженность, — отмечается в заявлении.

Кроме того, дипломаты подчеркнули, что Москва не намерена оставлять без ответа этот выпад Вашингтона.

Разумеется, не оставим без ответа этот выпад против российских граждан. Властям США стоит задуматься, что их конфронтационное поведение не принесёт пользы. Оно лишь ведёт к повышению напряжённости в мире, — уточняется в комментарии.

Накануне стало известно, что Минфин США на основании акта Магнитского внёс в список санкций чеченский спецотряд "Терек" и пятерых россиян, в том числе командира отряда Абузайда Висмурадова.

По мнению главы Чечни Рамзана Кадырова, это говорит о страхе Вашингтона перед республикой, а пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, на чём будет основываться ответ.

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