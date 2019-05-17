Завершена расшифровка чёрных ящиков сгоревшего Sukhoi Superjet 100

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Завершена расшифровка чёрных ящиков сгоревшего Sukhoi Superjet 100

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Фото: © Агентство "Москва"

Международный авиационный комитет сообщил о завершении расшифровки чёрных ящиков самолёта Sukhoi Superjet 100, загоревшегося при жёсткой посадке в аэропорту Шереметьево.

Председатель Комиссии МАК по расследованию катастрофы самолёта RRJ-95B RA-89098 информирует, что в научно-техническом центре комитета завершена расшифровка данных бортовых параметрических самописцев (аварийного и эксплуатационного), — говорится в сообщении, опубликованном на сайте комитета.

Проводится анализ полученной информации.

Напомним, 5 мая при пожаре на борту выполнявшего рейс из Москвы в Мурманск самолёта погиб 41 человек. Лайнер "Аэрофлота" совершил экстренную посадку в Шереметьево и после этого загорелся. Среди версий СКР рассматривает недостаточную квалификацию пилотов, неисправность судна и погодные условия.

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