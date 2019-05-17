Задержана мать девочки, брошенной в московской поликлинике

Сотрудники правоохранительных органов задержали мать девочки, которая накануне была брошена в одной из поликлиник в Москве. Об этом пишет Life Shot со ссылкой на столичное Управление МВД.
Ранее стало известно, что следователи нашли и допросили родственников ребёнка.
Напомним, двухлетнюю девочку бросила женщина в медицинской маске в одной из поликлиник на севере Москвы. Было возбуждено уголовное дело. Лайф публиковал кадры с камер видеонаблюдения по маршруту женщины.
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