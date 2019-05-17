Задержана мать девочки, брошенной в московской поликлинике

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Задержана мать девочки, брошенной в московской поликлинике

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Фото: © L!FE

Сотрудники правоохранительных органов задержали мать девочки, которая накануне была брошена в одной из поликлиник в Москве. Об этом пишет телеграм-канал Life Shot со ссылкой на столичное Управление МВД.

Ранее стало известно, что следователи нашли и допросили родственников ребёнка.

Напомним, двухлетнюю девочку бросила женщина в медицинской маске в одной из поликлиник на севере Москвы. Было возбуждено уголовное дело. Лайф публиковал кадры с камер видеонаблюдения по маршруту женщины.

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