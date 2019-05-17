Власти Сирии обменяли у боевиков 10 заложников

Операция состоялась при посредничестве ЦВПС и Сирийского Общества Красного Полумесяца.

Правительству Сирии при поддержке российских военных удалось обменять девять удерживаемых лиц на десять заложников, которых захватили в провинции Алеппо. Об этом рассказали в российском Центре по примирению вооружённых сторон (ЦПВС).

— Состоялся обмен девяти членов незаконных вооружённых формирований на десять граждан Сирийской Арабской Республики, включая двух женщин и ребёнка, — сказано в заявлении.

Отмечается, что обмен произошёл утром 17 мая 2019 года рядом с населённым пунктом Эль-Хадер при посредничестве ЦВПС и Сирийского Общества Красного Полумесяца.

Ранее власти России обвинили США в срыве операции по спасению беженцев из сирийского лагеря "Эр-Рукбан". По мнению российской стороны, американское командование не взяло на себя ответственность за обеспечение безопасности следования автомобильных колонн.