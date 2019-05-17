Лайфу стали известны детали задержания матери, бросившей малышку в поликлинике

Правоохранители выяснили адрес арендованной квартиры, где проживала женщина, и приехали туда.

Женщину, которая бросила свою двухлетнюю дочь в одной из поликлиник на востоке Москвы, зовут Мария Р. (1998 г.р.), она является гражданкой Украины.

Как стало известно Лайфу, в Москву женщина приехала 12 мая из Жмеринки Винницкой области. В России она проживала с 12 мая с сожителем, гражданином РФ Шамилем С.

Правоохранители выяснили адрес арендованной квартиры, где проживала Мария, приехали туда и задержали её. Она была дома одна, трезвая и в подавленном состоянии.

По данным Лайфа, на допросе она пока почти ничего не говорит и объяснить свой поступок не может.

Напомним, двухлетнюю девочку бросила женщина в медицинской маске в одной из поликлиник на севере столицы. Было возбуждено уголовное дело. Лайф публиковал кадры с камер видеонаблюдения по маршруту женщины.

Следователи нашли и допросили родственников ребёнка, а вскоре после этого была задержана сама мать-кукушка.