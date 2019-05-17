Также он освободил от обязанностей уполномоченного президента Украины по мирному регулированию ситуации в Донецкой и Луганской областях.

Президент Украины Пётр Порошенко уволил своего пресс-секретаря Святослава Цеголко. Об этом сообщается в указе президента, опубликованном на сайте главы государства.

— Уволить Цеголко Святослава Петровича с должности пресс-секретаря президента Украины, — сказано в документе.

Кроме того, Порошенко подписал указ об освобождении от должности Ирины Геращенко, которая занимала пост уполномоченного президента по мирному урегулированию ситуации в Донбассе.

— Освободить Геращенко Ирину Владимировну от выполнения обязанностей уполномоченного президента Украины по мирному урегулированию ситуации в Донецкой и Луганской областях, — сообщается в указе.

Ранее Пётр Порошенко уволил начальника Службы безопасности Украины. По данным СМИ, лидер страны решил освободить его от должности для того, чтобы у него была возможность покинуть государство и "исчезнуть из поля зрения украинских правоохранителей".