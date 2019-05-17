В Гималаях погиб альпинист из Болгарии

Спортсмен успешно поднялся на вершину, однако по дороге в лагерь ему неожиданно стало плохо.

Болгарский альпинист Иван Томов погиб во время восхождения на четвёртую по высоте вершину мира — Лхоцзе, высота которой 8516 метров. Об этом в пятницу, 17 мая, сообщило Болгарское национальное радио.

Спортсмен, которому было 35 лет, вместе с гражданкой России Анастасией Руновой покорил вершину в четверг, 16 мая. Причём альпинисту удалось это сделать без кислорода и посторонней помощи. Однако по дороге обратно в лагерь ему неожиданно стало плохо. Несмотря на оказанную медицинскую помощь, альпинист скончался.

Сообщается, что Томов успешно взбирался на Броуд-Пик высотой 8051 м и Манаслу высотой 8156 м.

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