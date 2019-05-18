Чехия разгромила Италию на ЧМ по хоккею, Британия осталась без плей-офф

Сборная команда Чехии в матче пятого тура чемпионата мира по хоккею разгромила команду Италии со счётом 8:0, тем самым лишив итальянских хоккеистов шансов на попадание в плей-офф турнира, набравших после пяти игр ноль очков.

Результативным броском в первом же периоде игры отличился нападающий Милан Гулаш, на 8-й минуте открывший счёт в матче, затем его товарищи по команде: Радко Гудас (28), Ян Коварж (34), Дмитрий Яшкин (35, 58) и Доминик Симон (57). Также дублем отличился Михал Фролик на 33-й и 58-й минутах.

Таким образом, сборная Чехии теперь занимает третье место в группе В с 12 набранными очками, как и у команд Швейцарии и лидера группы (России), но уступает им в разнице забитых и пропущенных шайб — 26–10 против 20–2 и 23–2 соответственно.

Также всухую завершился и матч группы А, где на площадке встретились команды Финляндии и Великобритании, после финальной сирены счёт на табло был 5:0 в пользу финнов.

В первом периоде никому не удалось взять ворота соперника, зато уже во втором игровом отрезке сперва Тони Раяла на 21-й минуте, затем Атте Охтамаа на 26-й дали понять, кто станет победителем встречи. Затем Йоэл Кивиранта (35), Кристиан Куусела (58) и Микко Лехтонен (60) довели счёт до разгромного.

До этого момента британские хоккеисты сыграли три встречи с финнами, одержав победу в двух из них, последний раз это случалось в 1962 году. После текущего поражения сборная Британии укрепила позицию аутсайдера с 0 набранных очков, сборная Финляндии занимает первое место, набрав 13 очков.

Примечательно, что эта уверенная победа состоялась без участия, вероятно, одного из наиболее талантливых молодых хоккеистов мира, финна Каапо Какко, набравшего на турнире семь очков, практически повторив рекорд ЧМ.