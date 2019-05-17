Мать, бросившая девочку в поликлинике: Я не справлялась с обязанностями

Следственный комитет опубликовал видео допроса Марии Р. — матери-кукушки, которая накануне бросила свою двухлетнюю дочь в одной из поликлиник на севере Москвы.

— По какой причине вы оставили вашу дочь 16 мая 2019 года в поликлинике на Бутырской улице?

— Не справлялась с обязанностями.

— По какой причине не передали дочь в детское учреждение?

— Не додумала.

Как сообщал Лайф, двухлетнюю девочку оставила в поликлинике женщина в медицинской маске. Было возбуждено уголовное дело. Мы публиковали кадры с камер видеонаблюдения по маршруту женщины.

Следователи нашли родственников ребёнка, а вскоре после этого была задержана сама мать-кукушка.

Стали известны детали задержания матери, бросившей маленькую дочку в поликлинике