Мать, бросившая девочку в поликлинике: Я не справлялась с обязанностями

Следственный комитет опубликовал видео допроса Марии Р. — матери-кукушки, которая накануне бросила свою двухлетнюю дочь в одной из поликлиник на севере Москвы.
— По какой причине вы оставили вашу дочь 16 мая 2019 года в поликлинике на Бутырской улице?
— Не справлялась с обязанностями.
— По какой причине не передали дочь в детское учреждение?
— Не додумала.
Как сообщал Лайф, двухлетнюю девочку оставила в поликлинике женщина в медицинской маске. Было возбуждено уголовное дело. Мы публиковали кадры с камер видеонаблюдения по маршруту женщины.
Следователи нашли родственников ребёнка, а вскоре после этого была задержана сама мать-кукушка.
Стали известны детали задержания матери, бросившей маленькую дочку в поликлинике
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