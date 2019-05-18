Порошенко уволил бывшего генсека НАТО с должности советника Украины

Андерс Фог Расмуссен занимал этот пост с 2016 года, ранее он также был главой Правительства Дании.

Действующий президент Украины Пётр Порошенко подписал указ об увольнении бывшего генерального секретаря НАТО Андерса Фог Расмуссена с поста своего внештатного советника. Об этом сообщается на сайте главы государства.

— Освободить Андерса Фог Расмуссена от исполнения обязанностей советника президента Украины, — сказано в документе.

Расмуссен был генеральным секретарём НАТО с 2009 по 2014 год. Кроме того, он занимал должность главы Правительства Дании с 2001 по 2009 год. Советником президента Украины он был назначен в 2016 году.

Ранее Лайф писал, что Пётр Порошенко уволил своего пресс-секретаря и уполномоченного президента Украины по мирному регулированию ситуации в Донецкой и Луганской областях.