СМИ сообщили об отражении ПВО Сирии ракетной атаки со стороны Голанских высот

Сирийские силы противовоздушной обороны отразили ракетную атаку на Дамаск. Как сообщает портал Al-Masdar, ракеты были выпущены со стороны Голанских высот, другие региональные СМИ называют просто "оккупированные территории" без конкретного уточнения.
По информации журналистов, силам ПВО удалось успешно отразить снаряды, они упали в пригороде Дамаска. По неподтверждённым данным, несколько ракет достигли своих целей. Сообщений о погибших или пострадавших не поступало.
Сирийские военные обвиняют в атаке Израиль, однако официальных заявлений по этому поводу не было.
another video shows tonight's allegedly Israeli airstrikes in southwest #Syria near #Damascus pic.twitter.com/zhHfUEcs0v— Yosef Yisrael (@yosefyisrael25) 17 мая 2019 г.
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