СМИ сообщили об отражении ПВО Сирии ракетной атаки со стороны Голанских высот

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СМИ сообщили об отражении ПВО Сирии ракетной атаки со стороны Голанских высот

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Фото: © Flickr / Mark Nelson

Сирийские силы противовоздушной обороны отразили ракетную атаку на Дамаск. Как сообщает портал Al-Masdar, ракеты были выпущены со стороны Голанских высот, другие региональные СМИ называют просто "оккупированные территории" без конкретного уточнения.

По информации журналистов, силам ПВО удалось успешно отразить снаряды, они упали в пригороде Дамаска. По неподтверждённым данным, несколько ракет достигли своих целей. Сообщений о погибших или пострадавших не поступало.

Сирийские военные обвиняют в атаке Израиль, однако официальных заявлений по этому поводу не было.

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